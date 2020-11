Ospedaletti: altri due agenti positivi al Covid, un altro è invece negativo. Domani riapre il Comando della Municipale

Ci sono altri due agenti della Municipale di Ospedaletti positivi al Covid-19, dopo quello di 48 ore fa, ma uno dei tre sottoposti al test è fortunatamente negativo. Al momento sono arrivati tre risultati dei tamponi eseguiti dagli agenti ma, dopo due giorni di chiusura, domani il Comando della Polizia Locale riaprirà.

Ieri ed oggi hanno sopperito alla chiusura totale gli uomini della Protezione Civile mentre domani, oltre all’agente risultato negativo, altri due verranno inviati nella città delle rose dalla Provincia. Gli agenti della Municipale ospedalettese stanno fortunatamente tutti bene e l’Amministrazione, nell’emergenza ha subito gestito la situazione, facendo svolgere i servizi dalla Protezione Civile. E’ stata eseguita la sanificazione dei locali del Comando e gli agenti sono stati messi in quarantena in attesa del tampone. Ovviamente quelli positivi rimarranno in quarantena mentre l’agente negativo potrà tornare in servizio.

“La situazione è sotto controllo – ha confermato stamattina il Sindaco Daniele Cimiotti – e, per questo ringrazio sia la Protezione Civile che i Carabinieri per essersi subito messi a disposizione per sopperire alla mancanza degli agenti della Municipale”.