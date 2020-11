Crollo dell'argine a Taggia: danno da un mln di euro, l'appello del sindaco "I comuni da soli non ce la fanno" (foto e videoservizio)

Il torrente Argentina torna a far paura a Taggia dove stanotte si è verificato un altro crollo importante sull’arginatura. Soltanto con la luce del sole è apparso nella sua totalità il danno. Stamani il sindaco Mario Conio, accompagnato dall’assessore Espedito Longobardi ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici della Provincia.



La porzione di arginatura crollata insiste sulla SP 548 della Valle Argentina e pertanto la viabilità è stata interrotta per alcune ore. Il ripristino temporaneo è stato autorizzato nella notte con un bypass di fortuna realizzato sfruttando un passaggio pedonale tra il parcheggio Quarté e piazza IV Novembre. Intorno alle 9 la viabilità è stata ripristinata con il senso unico alternato regolamentato dai semafori.



Per tutta la notte i Carabinieri di Taggia hanno presidiato gli accessi e la viabilità provvisoria. Importante anche la presenza degli agenti della Polizia Locale interevenuti al fianco dei militari per regolamentare il traffico in arrivo dalla Valle Argentina e soprattutto durante l'ingresso a scuola.



Ancora incerti, invece, i tempi di ripristino del servizio idrico. La frana ha staccato la tubazione che riforniva numerose abitazioni, lasciando senza acqua, cittadini e attività.



Al termine del sopralluogo il primo cittadino di Taggia ha espresso forti preoccupazioni: “Nel corso della notte si è cercato prima di tutto di mettere in sicurezza l’area oggetto della frana. Si sono fatte le prime valutazioni sui danni all’acquedotto. - spiega Conio - Questa mattina i tecnici di Rivieracqua e Amaie hanno iniziato il lavoro portato avanti già nella notte. La frana è emersa stamattina in tutta la sua gravità e desta grandissima preoccupazione. C’è apparso chiaro che sarà un’opera di grande importo economico rimettere in sicurezza la sponda destra del torrente”.



“Da parte nostra stiamo avviando immediatamente una somma urgenza. I tecnici stanno vedendo il da farsi perchè l’obiettivo è di andare a intervenire nelle prossime ore. - prosegue il sindaco - Oggi è una ferita aperta e non oso pensare che cosa potrebbe accadere in caso di ulteriori piogge o di altri fenomeni di piena. Oggi è scoperta non soltanto la strada ma anche tutti i fabbricati che si presentano su via lungo Argentina. Quindi è necessaria grande tempestività”.

L'INTERVISTA INTEGRALE AL SINDACO MARIO CONIO

“In questo faccio anche appello alle istituzioni. I Comuni da soli non riescono a far fronte a questa situazione. - sottolinea il sindaco Mario Conio - Il conto per Taggia è salatissimo. Già lo era prima e oggi lo è ancora di più. Parliamo di un intervento che secondo le prime stime sommarie ci avvicinano al milione di euro".

"Faccio un appello perchè queste ferite vanno sanate ma c’è davvero bisogno di fare fronte comune tra istituzioni perchè i comuni da soli vanno in enorme difficoltà. - conclude - Questa notte io non ho dormito pensando a come poter far fronte. Quando possiamo facciamo da soli e questa volta temo non sia possibile e sostenibile”.



Quest’ultimo crollo si somma a quanto già patito da Taggia in seguito all’alluvione del 2 -3 ottobre. Gli argini del torrente sono stati messi in difficoltà con una prima frana sullo stesso lato ma dall’altra parte del ponte Romanico e poi con l’ulteriore cedimento di diversi metri di strada sul versante opposto, verso regione Bruxiae.



Qui dove terminano i giardini di via lungo Argentina, per fortuna, l’area era già stata transennata da alcuni giorni, in quanto era stato notato un cedimento dovuto ad un’infiltrazione del torrente. Con la frana di stanotte Taggia ha subito un altro durissimo colpo in una situazione emergenziale che presenta sfide quotidiane.