Coronavirus: crescono i positivi nella nostra provincia (77) mentre cala in regione il rapporto con i tamponi

Migliora leggermente, rispetto ai giorni scorsi, il rapporto positivi-tamponi nella nostra regione. Quest’oggi sono stati 926 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.340 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (uno ogni 6,8).

Nella nostra provincia sono stati 77 di cui 33 da contatti di caso confermato e 44 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono stati 65, di cui 35 da contatto di caso confermato, 24 da attività di screening, 5 da settore sociosanitario e un rientro da viaggio. In Asl 3 (Genova) sono stati 682 di cui 236 da contatto di caso confermato, 412 da attività di screening e 34 da settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono stati 11 di cui 3 da contatto di caso confermato e 8 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono 91 di cui 38 da contatto di caso confermato e 53 da attività di screening.

Sono 15 i morti registrati negli ultimi 3 giorni e, tra questi, nessuno nella nostra provincia. Uno è deceduto nel savonese e gli altri a Genova.

Totale tamponi effettuati: 424.986 (+6.340)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 25.523 (+926)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.922 (+88)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 22.681 (+838)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.311 (+192)

Casi per provincia di residenza

Imperia 764 (+3)

Savona 1.102 (+30)

Genova 8.290 (+256)

La Spezia 1.299 (+366)

Residenti fuori regione o estero 257 (-18)

Altro o in fase di verifica 599 (-14)

Totale 12.311 (-119)

Ospedalizzati: 924 (+42) | 46 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 67 (+3) | 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 72 (-) | 3 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 248 (-9) | 11 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 139 (-) | 7 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 54 (+10) | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 17 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 169 (+22) | 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 80 (+7) | 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 78 (+11) | 7 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.554 (+479)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 11.479 (+719)

Deceduti: 1.733 (+15).