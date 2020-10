Vallecrosia: a seguito delle nuove disposizioni, annullata presentazione introduttiva al corso di autodifesa femminile

Il Comune di Vallecrosia comunica che a causa del divieto di manifestazioni pubbliche e private della Regione Liguria dalle ore 12.00 di oggi, sabato 24 ottobre non si potrà tenere la presentazione introduttiva al corso di autodifesa femminile ‘…dalla teoria alla pratica… - self defence ‘aiki’ organizzata dall'associazione Bethel programmata presso la Sala Polivalente Comunale di Via C. Colombo Solettone sud e rientrante nel progetto ‘Codice rosso 3a: antistalking – antibullismo – antiaggressione’.