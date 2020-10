Imperia: a seguito delle nuove disposizioni governative e regionali, annullata la 'Camminata tra gli Olivi'

L'Assessorato a Sport e Manifestazioni della Città di Imperia, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica e viste le nuove disposizioni governative e regionali, comunica che la 'Camminata tra gli Olivi', in programma domenica 25 ottobre 2020 a Imperia, è stata annullata. "Si coglie l'occasione per ringraziare gli organizzatori per il lavoro svolto e la collaborazione dimostrata. Un ringraziamento sentito agli amici del 'Circolo Manuel Belgrano' di Costa d'Oneglia per il fattivo supporto".