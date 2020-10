Sciacallaggio vergognoso a Olivetta San Michele: doppio furto di gasolio dai generatori di corrente (Video)

Non basta l’emergenza Covid e nemmeno l’alluvione con i suoi strascichi relativi a danni e disagi. No, ci vogliono anche gli sciacalli.

La denuncia, ferma e precisa, arriva dal Sindaco di Olivetta San Michele, Adriano Biancheri, dopo un doppio furto di gasolio dai generatori di corrente portati da E-Distribuzione nell’immediatezza dei danni portati dal maltempo della scorsa settimana.

“E’ una cosa che voglio denunciare perché è vergognoso – ha detto – soprattutto perché senza gasolio, ovviamente, i generatori si fermano e viene a mancare la corrente ai cittadini. E’ una cosa che indigna”.

I furti si sono verificati giovedì e ieri sera e, al momento ovviamente non si riesce a capire chi possa, in questo momento difficile per tutti, approfittare della situazione e rubare il carburante. Tra l’altro, i tecnici di E-Distribuzione, devono fare il ‘pieno’ ai generatori due volte al giorno, per garantire il continuo servizio di corrente elettrica.

Tra l’altro, con le molte stufe a pellet e con le temperature che la sera ora scendono abbastanza, i residenti di Olivetta e Fanghetto sono costretti ad accenderle per potersi scaldare un po’. Senza corrente questo ovviamente non è possibile con ulteriori disagi. Una vera e propria vergogna il furto di gasolio che denota come ci siano molte persone deplorevoli a questo mondo.