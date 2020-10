Sversamento reflui fognari nel torrente Argentina a Taggia: il sindaco ha firmato l'ordinanza

L'alluvione ha causato anche lo sversamento di reflui fognari nel torrente Argentina. E' successo a Taggia dove il sindaco Mario Conio ha firmato un'ordinanza urgente per ordinare a Se.Com e Rivieracqua di di provvedere al ripristino della rete fognaria.

I lavori dovranno essere effettuati rapidamente. Infatti il sindaco Conio ha imposto alle due società di produrre, entro e non oltre le ore 13, di lunedì, una relazione relativa allo stato dei luoghi e agli interventi effettuati per eliminare il pericolo e quelli da effettuare per garantire il normale funzionamento della rete fognaria.