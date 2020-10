Il ponte tra Taggia e Riva Ligure non verrà demolito, il sindaco Conio "Sarebbe inutile, serve uno studio" (Foto)

"Il ponte non verrà demolito, sarebbe oggi un’azione sciocca e inutile". Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha voluto stemperare così le polemiche nate intorno alla diffusione di una notizia circa la necessità di abbattere la via di collegamento che attraversa il torrente Argentina alla Foce, unendo Taggia a Riva Ligure.

Secondo il primo cittadino il ponte è parte del problema ma demolirlo non è la risposta principale. "Vero è che l’attuale conformazione del ponte e più in generale della foce del torrente, causano gravi problemi. - precisa Conio - Chiunque potrà notare che rispetto alla larghezza media del torrente, l’area della foce è molto più stretta, a causa del ponte e della darsena stessa".

Da tempo si discute sul destino di questo ponte dove una volta passava la ferrovia e oggi la pista ciclopedonale. Soltanto a dicembre scorso proprio le amministrazioni comunali dei due comuni avevano sottolineato l'urgenza e la necessità di trovare una linea comune di intervento per la messa in sicurezza della foce del torrente Argentina. Una criticità che oggi è tornata di attualità con l'alluvione, la mareggiata e il conseguente allagamento sulla Darsena e sul lungomare di Arma di Taggia oltre che sulla zona di Prati a Riva Ligure dove insistono cantieri e aziende agricole. I segni lasciati dalla piena di fango sono ancora oggi ben visibili così come i numerosi detriti accumulatisi anche sui piloni delle campate del ponte.