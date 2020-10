Casi di Covid nelle scuole a Bordighera e Vallecrosia e caos tamponi: il pensiero del Consigliere Mara Lorenzi

“Da Consigliere comunale e medico, mi è parso naturale estrarre qualche insegnamento dagli eventi di ieri e oggi relativi alla gestione di casi confermati di Covid-19 nelle scuole della zona. Ieri un articolo di Sanremo News descriveva la pronta attivazione delle misure di diagnosi, contenimento e presa in carico delle famiglie dopo un caso alla scuola ‘Andrea Doria’ di Vallecrosia. Sempre ieri, invece, un altro articolo dava invece sfogo alla frustrazione delle mamme degli alunni di due classi della scuola media ‘Ruffini’ a Bordighera, messi in isolamento domiciliare dopo la diagnosi di Covid ad un insegnante e lasciati senza notizie e senza tampone di inizio contagio per quasi una settimana. Oggi un articolo riporta la grande confusione generata dalla convocazione congiunta da parte dell’Asl dei bambini di Vallecrosia e ragazzi di Bordighera (si parla di 200 automobili) per sottoporsi al tampone”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di opposizione a Bordighera, Mara Lorenzi, commentando alcune notizie pubblicate dal nostro giornale. “Il primo insegnamento – prosegue - è che i nuovi protocolli hanno bisogno di rodaggio, soprattutto quando coinvolgono molteplici realtà complesse come scuola, Asl e famiglie. Il compiacimento di Vallecrosia ci dice che gli strumenti ci sono e possono funzionare. La frustrazione di Bordighera ci dice che bisogna imparare ad usare gli strumenti in modo disciplinato e più efficiente. Il secondo insegnamento è che la scuola dovrà esser sicura e che i referenti scolastici per Covid-19 hanno di fronte a sè protocolli (condivisi con l’Asl e con i rappresentanti dei genitori) che elencano in dettaglio le azioni da intraprendere per costruire la rete di isolamento del contagio. Pronta trasmissione all’Asl dei nomi di contatti stretti e pronta informazione alle famiglie, mantenimento di contatti quotidiani bidirezionali con l’Asl, identificazione di situazioni di fragilità fisica o familiare che potrebbero richiedere assistenza durante la quarantena e segnalazione di queste ultime all’Amministrazione comunale o alla Protezione civile”.

“Il terzo insegnamento è che l’Asl dovrà rendere la raccolta di tamponi e le attività di tracciamento nella scuola quanto più possibile indipendenti dalle contingenze. Il grave ritardo nel fare il tampone ai ragazzi di Bordighera può esser stato conseguenza del weekend di disastri dovuti all’alluvione, e della contemporaneità con il cluster di Covid originato ad un matrimonio. Ma il sistema di risposta che vuole prevenire il diffondersi del contagio deve esser costruito a prova di contingenza, perchè le omissioni ne minano la ragion d’essere. Il quarto insegnamento è che l’Amministrazione Comunale dovrebbe essere a fianco della Scuola. E’ vero che il protocollo ministeriale identifica nei Referenti Scolastici per Covid-19 e nel Dipartimento di Prevenzione della Asl gli attori principali della risposta al Covid nelle scuole. Ma la scuola può beneficiare dell’assistenza del Comune perchè ha poco personale amministrativo a fronte di diverse nuove responsabilità organizzative. Il Comune potrebbe creare coordinamento con la Protezione Civile e facilitare aspetti logistici di varia natura. Gli eventi di Vallecrosia hanno evidenziato i benefici del ruolo coordinatore del Sindaco Biasi”.

“Dobbiamo perfezionare il sistema – termina Mara Lorenzi - in modo che la scuola possa rimanere aperta e le assenze dovute a quarantene siano minime. L’auspicio è che diventino presto disponibili test antigenici veloci basati sulla saliva che permettano di monitorare anche quotidianamente a casa e a scuola lo stato di infezione, e prendere decisioni tempestive in modo economico e efficiente”.