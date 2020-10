Maurizio Ferrandini, Zack il bianco e Gabry Sax live al Teatro Ariston: le due clip già on line (Video)

Emozionante esibizione live al Teatro Ariston per il sanremese Maurizio Ferrandini, accompagnato dai chitarrista Zack il bianco e dal maestro dei fiati Gabriele Zeppegno.

L'esibizione, finalizzata alla produzione di due clip già on line sul canale del cantautore matuziano, fa parte di un progetto più ampio che corona la collaborazione del musicista col teatro Ariston. Le magiche immagini di Andrea Lombardi e Lorenzo Mazzocchetti immergono in un'atmosfera intima e carica di pathos che permette di gustare al meglio la storica ‘Il buio’ e ‘Sogni per chi approfitta’, tratta dall'ultimo disco del musicista e impreziosito dal flauto ‘Jetro Tull’ di Gabri Sax.

Grande performance di ‘Zack il bianco’ che, con il solo ausilio della sua chitarra acustica sostiene il sound di Ferrandini con discrezione e professionalità. I sogni cantati dal cantautore ‘discostante’ diventano realtà nella perfetta fusione tra tre musicisti che si stimano ed esibiscono il loro gusto artistico su un palco importante. Senza trucchi o finzioni sceniche.

Nell'attesa che il pubblico possa tornare liberamente nei teatri e nei cinema, la musica non si ferma e cerca di fare la sua parte.