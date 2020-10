Bordighera: terminata l'asfaltatura del 'Cian degli Inamurai', Ingenito "E' il momento di riscoprire Montenero" (Foto)

Prosegue a Bordighera il lavoro nella zona di Montenero, sulla spinta dell’Amministrazione comunale che vuole sfruttare in futuro quell’area per portare nella città delle palme il turismo di ‘outdoor’, ovvero gli appassionati di trekking ed escursionismo in genere, ma anche quelli di mountain bike e downhill, che potranno trovare piste straordinarie, tra l’altro presto collegate con Ospedaletti, Seborga e Sanremo.

Insieme alla pista ciclabile (che Bordighera attende non appena ci sarà la possibilità di dismettere la linea ferroviaria a mare) il turismo di ‘outdoor’ potrebbe davvero essere la chiave di volta per il futuro dell’economia di settore per tutto l’estremo ponente ligure, sempre con un occhio attento ai classici villeggianti appassionati di mare.

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha fatto un sopralluogo questa mattina, per visionare l’ultimazione dell'asfaltatura del ‘Cian degli Inamurai’ ed ha confermato che l’Amministrazione è già al lavoro sul secondo lotto per creare i collegamenti ciclopedonali più agevoli con Seborga, Sanremo e Ospedaletti: “Ora più che mai è il momento di riscoprire la natura e i paesaggi di Montenero!”.