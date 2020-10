La Corsica vista questa mattina da Cervo: le immagini del fotografo Marcello Nan

Il fotografo Marcello Nan ci propone una gallery fotografica della Corsica vista Cervo.



"Come ogni anno di questi tempi, siamo nelle condizioni ideali (aria fredda e cielo terso) per vedere l'isola della Corsica direttamente dalle coste della Liguria... Queste fotografie sono state riprese dalle alture di Cervo (IM) stamattina (8 ottobre) all'alba...Tanto per riprendere la disputa sul fatto che queste immagini riguardino effettivamente una visione diretta dell'isola o siano un effetto ottico di rifrazione sui primi strati dell'atmosfera terrestre: com'è noto c'è chi sostiene che la distanza fisica tra la Liguria e la Corsica (180 km circa) non permetterebbe di vedere "direttamente" l'isola e che quello che noi scorgiamo sia una sorta di miraggio dato dalla rifrazione dei rilievi sui primi strati dell'atmosfera; questo perchè è stato calcolato che l'orizzonte naturale visibile è a 30 Km circa con osservazioni al livello del mare".



"Tuttavia se ci spostiamo sulle alture liguri possiamo vedere i rilievi superiori della Corsica osservandoli anche da una distanza di oltre 100 Km. Il Monte Cinto che è la vetta più alta dell’isola è di 2706 m, quindi è possibile che siamo in grado di averne una "visione diretta" se effettuiamo le riprese delle immagini dai promontori liguri. Probabilmente questa "spiegazione" è la più veritiera... Al di là delle analisi scientifiche noi restiamo ogni volta meravigliati dal vedere questo spettacolo che diventa ancora più affascinante nel periodo invernale, quando le montagne della Corsica sono coperte di neve... ma a questo panorama vi rimando a una prossima puntata".