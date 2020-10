Cambio al vertice della Confcommercio provincia: il commento dell'ex vice Sindaco di Diano Marina

“Il cambio al vertice della Confcommercio Provinciale, cambio che dovrebbe avvenire quanto prima, con la nomina (pare) di Maurizio Zoccarato, è certamente un salto di qualità innovativo che, da tempo, buona parte degli associati caldeggiavano”.

Interviene così Elio Novaro, ex vice Sindaco di Diano Marina, che prosegue: “Se Maurizio Zoccarato confermerà la sua disponibilità, è indubbio che una delle più importanti associazioni di categoria che opera sul territorio, potrà avvalersi della esperienza di un manager in possesso di un background non indifferente. E la presenza di una ottantina di imprenditori e di amministratori pubblici che hanno partecipato qualche settimana fa a Sanremo al lancio della candidatura dell'ex Sindaco della città dei fiori, sta a significare la volontà, da parte della stragrande maggioranza di essi, di giungere, nel breve tempo, al rinnovamento del vertice”.

“Tra le novità che la nuova leadership apporterà di certo alla associazione – termina Novaro - gli iscritti si augurano abbia termine quel diktat da tempo in uso, quando alcuni pseudo influenti personaggi cercavano di imporre agli associati di non presenziare alle riunioni convocate in occasione del rinnovo delle presidenze locali. E su questo credo che il neo presidente provinciale dovrà impegnarsi affinchè tale prassi, ormai da tempo consolidata, abbia a cessare”.