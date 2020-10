Morti sul lavoro, Fillea Cgil Imperia: "Il comune denominatore di queste morti non è stato il maltempo, ma l’incuria dell’uomo"

“In due giorni, tre lavoratori della provincia di Imperia hanno perso la vita. Ieri, i due operai edili intervenuti nel Comune di Bajardo per ripristinare la viabilità interrotta a causa del mal tempo e oggi, il ritrovamento di un operaio della Dock Lanterna che nella notte dell’allerta meteo tra venerdì e sabato si recava al lavoro ed è precipitato con la sua autovettura nel Roja”. Ad intervenire con alcune considerazioni è la Fillea Cgil Imperia che spiega: “Il comune denominatore di queste morti non è stato il maltempo, ma l’incuria dell’uomo. La mancanza di investimenti sul territorio non solo in termini manutentivi, ma anche economici e di sviluppo, produce condizioni di pericolosità non solo per chi deve intervenire, ma per tutta la collettività. Nell’esprimere le proprie condoglianze alle famiglie dei tre operai deceduti, la Cgil di Imperia e le categorie Fillea e Funzione Pubblica, chiedono a istituzioni e politica di recuperare il tempo perduto affinchè la vita di lavoratori e cittadini non sia più messa in pericolo”.