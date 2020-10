Ceriana: la corrente è tornata in quasi tutte le case di frazione Bellando, due persone sono state evacuate (Foto)

E-distribuzione ha lavorato fino a ieri sera alle 23 per ridare la corrente a quasi tutte le abitazioni di Bellando, piccola frazione di Ceriana che si trova sul rio omonimo, un affluente del torrente Armea.

Due persone sono state evacuate dalla zona e sono state alloggiate in un affittacamere di Ceriana mentre i danni ammontano a circa 400mila euro. Dalla frazione continua a scendere acqua per un rio che, normalmente, è piccolissimo. Probabilmente, nella notte di venerdì, le forti precipitazioni hanno portato acqua e qualche frana sulle zone sovrastanti, creando non pochi problemi alle famiglie residenti

E-Distribuzione ha lavorando senza soste ed oggi solo un paio di abitazioni devono ancora ricevere la corrente elettrica. Situazione identica nelle frazioni di Berzi e Vignai, a Bajardo ma, anche in quella zona si lavora per ridare il servizio.