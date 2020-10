Non conosce sosta il lavoro di chi si è messo a disposizione…di chi lavora. Oggi sono stati ben 600 i pasti distribuiti in piazza da bar e ristoranti di Ventimiglia che hanno unito le forze per aiutare gli ‘angeli del fango’ che stanno liberando la città dopo l’ondata di piena del Roja.

“Il bene si moltiplica, fermarsi non è un’opzione” dice Diego Pani del ristorante Marco Polo. Da lui è partita l’iniziativa che vede ora la partecipazione di tanti amici e colleghi.