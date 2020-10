Daphné e Amer al 60° Salone Nautico di Genova per un futuro ‘Green’ Made in Liguria (foto)

La Maison Daphné Sanremo ha realizzato per Amer Yacht esclusive mascherine personalizzate con la stampa dell' Amer 120, il nuovo super yacht della lunghezza di 120 piedi.

“Le mascherine sono un accessorio ormai entrato a far parte della nostra quotidianità - si spiega nella nota - e con Daphné diventano protagoniste di una moda più ‘speciale’ e meno ‘usa e getta’ grazie ad un'importante ricerca nel campo dei tessuti ecologici Made in Italy. Realizzate in cotone sostenibile e con trattamento antimicrobico sono state scelte da Amer Yacht che da anni promuove, con soluzioni e materiali a basso impatto ambientale, la sostenibilità come fattore importante per l'industria e l'innovazione nautica.

La ripartenza del settore nautico, come quello della moda, sono strategici per l’economia nazionale che ha subito ingenti danni a causa del lockdown, ciò sarà possibile soprattutto grazie alla collaborazione tra le imprese d'eccellenza italiane. Amer e Daphné sono un esempio virtuoso di sinergia tra eccellenze del Made in Liguria il cui punto di forza è un'imprenditoria eticamente sostenibile, fattore fondamentale per il futuro dell'economia italiana".