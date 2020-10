Abbiamo trent’anni di esperienza, approfittatene!

L’azienda Pavesmac è nata nel 1987, il progetto originale era di fabbricare masselli autobloccanti in calcestruzzo per pavimentazioni esterne.

Ma presto fu chiaro che in Pavesmac c’era uno spirito diverso, fatto di competenza, passione e voglia di fare sempre meglio: fare sempre meglio quello che conoscevamo e anche quello che non conoscevamo. In due parole: ricerca e innovazione.

Con questa spinta siamo cresciuti in pochi anni, specializzandoci in tutte le principali produzioni - per le quali utilizziamo le migliori materie prime sul mercato - e proponendo una gamma ampia che comprende prodotti unici, come il nostro PORFIDBLOC®, e prodotti che si distinguono per qualità e prestazioni come i masselli della linea Alias Stone, le piastre BIG e i blocchi di contenimento KEYSTONE®.

Completano la gamma le pavimentazioni TATTILO che garantiscono la mobilità autonoma di ipo/non vedenti negli ambienti pubblici.

Molti dei nostri prodotti utilizzano tecnologie all’avanguardia come Stone Tech e Spin Tech - che garantiscono un elevato grado di impermeabilità e carrabilità - e Nexus, il sistema di distanziatori ad incastro brevettato in Europa.

A sostegno di tutto questo, investimenti e ancora investimenti, per avere gli impianti di produzione e lavorazione oggi più avanzati, assicurandoci eccellenza di prodotto e sicurezza per tutti i nostri collaboratori.

E poi ci sono loro, i posatori affiliati all’azienda.

Professionisti qualificati per tutte le tipologie di cantiere, dei veri maestri che garantiscono la posa in opera a regola d’arte di tutti i nostri prodotti, dovunque siano richiesti.

Non potremmo lavorare diversamente. Lo spirito innovativo delle origini ha contagiato tutti da subito, favorendo un apprendimento continuo e l’applicazione di conoscenze e know-how sempre nuovi, gli studi tecnici e universitari, il confronto e la collaborazione con realtà dello stesso settore.

Il mercato poi fa i suoi ragionamenti: valuta l’affidabilità, la cortesia, l’attenzione al cliente, la puntualità, l’efficienza e la trasparenza e ne trae conclusioni positive, che ci spingono a fare sempre meglio quello che già conosciamo e anche quello che non conosciamo.

La Pavesmac srl si trova in via Boves 55 - 12016 PEVERAGNO (CN)

Tel. +39 0171-383543

E-mail: info@pavesmac.com

Sito internet www.pavesmac.com