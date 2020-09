Sanremo: aperitivo al 'Glam' per mettere le basi di una 'Confcommercio 2.0'. Zoccarato verso la candidatura a presidente? (Foto e Video)

Parte in provincia di Imperia la Confcommercio 2.0. Enrico Lupi non si ricandiderà alla presidenza nel 2021 e, in proposito, si è svolto questa sera un incontro con gli imprenditori della provincia di Imperia questa sera al ‘Glam Restaurant’ di Sanremo.

Una riunione voluta da alcuni presidenti zonali di Confcommercio che vorrebbero proporre un vento nuovo all’interno dell’associazione di categoria e che potrebbe vedere alla guida provinciale Maurizio Zoccarato, ex sindaco di Sanremo. Un incontro voluto appositamente alla ‘luce del sole’ per unire gli esponenti dell’imprenditoria e del commercio, in prospettiva futura. E non sono mancati gli attacchi ad Amerigo Pilati,

L'intervento di Maurizio Zoccarato e l'intervista

Alla serata erano presenti anche amministratori locali di diversa estrazione, per confermare che non è stata una riunione con un particolare indirizzo politico. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come si debba pensare al commercio del futuro in versione “2.0” confrontandosi con le nuove tecnologie e con un settore che negli anni è totalmente cambiato.