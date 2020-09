Ospedale di Bordighera: duro intervento del neo Consigliere regionale "La grande bugia dalla Regione"

"La grande bugia sulla privatizzazione dell'ospedale Saint Charles: un contratto che è stato uno specchietto per le allodole, dove per allodole hanno preso noi, popolazione imperiese".

Dura presa di posizione del neo eletto Consigliere regionale, il ventimigliese Enrico Ioculano, sul futuro dell'ospedale di Bordighera. "Un contratto - prosegue - che è solo una bozza senza nessun elemento di certezza, soprattutto riguardo alla presa in carico da parte dei privati, senza data certa. È questa la sintesi del bluff messo in piedi dalla Regione con a capo Toti, che qualche giorno prima delle elezioni regionali faceva vanto del grande passo avanti compiuto. Ben se ne sono guardati di interessarsene l'ex Assessore Viale, che anzi è fuggita dalla nostra provincia ma non è riuscita a farsi rileggere neanche nel seggio di Genova e soprattutto chi sul territorio ci è rimasto e lo amministra: Sindaco e Vicesindaco di Bordighera, assessore ai servizi sociali Riolfo candidata in Regione per la Lega. Oggi, ad elezioni concluse, grazie alla determinazione dei consiglieri comunali di Bordighera Mara Lorenzi e Beppe Trucchi, la realtà viene a galla durante il Consiglio comunale".

"Non c'è nulla di certo rispetto a quanto annunciato sulla privatizzazione - termina Icoluano - e nel frattempo sono molti quelli che restano in balia di questa incertezza, chi dell'ospedale purtroppo ha bisogno, e chi all’ospedale ci lavora in condizioni di precarietà estrema".