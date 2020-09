Coronavirus: in Liguria 73 nuovi positivi, restano otto gli ospedalizzati in provincia di Imperia

Gli ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus in Liguria mostrano un incremento di 73 nuovi casi a fronte dei 3.335 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nella nostra provincia al momento i casi confermati sono 122 con 88 soggetti in sorveglianza attiva e 8 ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 273.210 (+3.335)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.131 (+73)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.647 (+8)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 10.484 (+65)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.513 (+51)

Casi per provincia di residenza

Imperia 122

Savona 217

Genova 1.020

La Spezia 874

Residenti fuori regione / estero 96

Altro / in fase di verifica 184

TOTALE 2.513

Ospedalizzati: 149 (+9); 13 in terapia intensiva

Asl1 8

Asl2 10 (-1); 1 in terapia intensiva

San Martino 12 (+2); 3 in terapia intensiva

Galliera 20 (+1)

Gaslini 8

Asl3 globale 3

Villa Scassi 3 (+3)

Asl4 globale 5

Sestri Levante 4 (-1)

Lavagna 1 (+1)

Asl5 83 (+4); 9 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.174 (+63)

Totale guariti (negayivi in due test consecutivi): 8.035 (+21)

Deceduti: 1.583 (+1); un 78enne all’ospedale di Sarzana

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 88

Asl2 196

Asl3 636

Asl4 127

Asl5 808

TOTALE 1.855