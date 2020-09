Altri tre nuovi casi di Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco dove, dall’inizio della pandemia, si contano 181 persone colpite dal coronavirus.

In ospedale a Montecarlo sono ricoverati cinque pazienti, di cui uno (non residente) in terapia intensiva. Da registrare anche 4 guarigioni, il cui numero totale ammonta ora a 137.

Ad oggi sono infine 34 i pazienti sono seguiti dall'Osservatorio Domestico, in sorveglianza attiva.