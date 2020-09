Santo Stefano al mare: Francesco Minari Varese, candidato con “Insieme per Pallini sindaco” approfondisce il progetto “sentieri”

Francesco Minari Varese, Piero per tutti, è candidato consigliere alle prossime elezioni comunali di Santo Stefano al mare. Il suo approfondimento, in qualità di esperto e geometra ma anche appassionato del suo paese, si sofferma sul progetto legato ai sentieri.

“Il progetto dei sentieri ha il fine di individuare il lancio turistico ed economico di Santo Stefano.

Il territorio viene visto come punto centrale per attivare le politiche di sviluppo che ne valorizzino la qualità urbana, creando un tessuto attento all'ambiente. Il progetto sentieri crea una sinergia fra: storia, natura, cultura locale, paesaggio agrario e urbano finalizzato alla costruzione di servizi per valorizzare e rendere fruibile n patrimonio 'in parte' dimenticato.

Il progetto vuole inoltre creare un forte legame tra gli spazi urbani e l'entroterra, riqualificando gli spazi verdi e valorizzando quelli già consolidati. Questa idea consiste in un collegamento pedonale e ciclabile (a tratti), che dal piccolo porticciolo di pescatori in prossimità delle scuole elementari di lungomare Colombo risalga verso le colline dei San Stevi, scendendo poi attraverso via delle valli sino ad incontrare zona Colombera e zona Porciani.

Lo studio legato ai sentieri delinea uno scenario territoriale funzionale atto a costruire una cornice per una progettualità di riqualificazione delle percorrenze con una carta propositiva per interventi futuri”.