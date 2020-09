Elezioni regionali: Mabel Riolfo si candida per la Lega "Dobbiamo ridare fiducia agli elettori, votare è importante" (Video)

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia, Mabel Riolfo, si candida alle elezioni Regionali e lo fa ovviamente nelle fila della Lega, il partito con cui si è presentata alle consultazioni Amministrative dello scorso anno.

Nel corso della settimana che porta al voto di domenica c’è il ritorno di Matteo Salvini in provincia di Imperia, dove in pratica ha deciso di chiudere la campagna elettorale, con un comizio fissato per giovedì a Sanremo. A Mabel Riolfo abbiamo chiesto quanto è importante la figura di Salvini per la Lega: “E’ fondamentale perché è colui che sa meglio comunicare i principi che cerchiamo di portare avanti sul territorio. Votare la Lega vuol dire essere al fianco dei cittadini italiani e, in questo caso della provincia di Imperia, tutelando prodotti, tradizioni, aziende, turismo e gli imprenditori”.

Si parla molto dell’astensionismo e c’è chi sostiene che saranno più quelli che non andranno a votare di quelli che si recheranno alle urne: “Penso che si stia vivendo un periodo di sfiducia degli elettori verso la politica e il nostro compito è quello di ridarla. Ma il messaggio che voglio lanciare è quello relativo all’importanza di andare a votare. La politica può far cambiare le cose e può farlo ancora di più votare da una parte piuttosto che da un’altra”.

Per quale motivo chi andrà a votare dovrà darle la preferenza? “Io non faccio mai promesse perché sono un politico atipico. Garantisco il mio massimo impegno in quello che farò e cercherò di raccogliere le istanze di chi vorrà darmi la sua fiducia”.