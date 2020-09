Elezioni Regionali: incontro di Luigi Sappa con Franco Solerio, Alberto Pezzini, Gianni Giuliano e Antonio Di Fazio

Incontro molto propositivo a Sanremo del candidato alle Regionali Luigi Sappa (Forza Italia - Polis). Sappa ha fatto il punto della situazione e del ruolo della Regione con Franco Solerio (più volte assessore), Alberto Pezzini (candidato sindaco alle ultime Comunali), Gianni Giuliano (presidente dell’Università imperiese) e Antonio Di Fazio (candidato alle ultime Comunali).

“Ho riscontrato innanzitutto una forte stima reciproca - ha detto Sappa - e insieme abbiamo concordato un patto di collaborazione per portare le istanze della città dei Fiori a Genova e far pesare di più il Ponente ligure in Regione”. La collaborazione siglata avrà un ulteriore passaggio con la cittadinanza nel corso di un aperitivo che è stato organizzato per giovedì, alle 18,30, presso il Bar La Vesca che si trova sulla pista ciclabile affacciato sul mare.

“Con gli amici durante l’incontro - ha aggiunto Sappa - abbiamo fatto il punto sui temi più importanti sul tappeto e di questi parleremo in maniera approfondita giovedì”.