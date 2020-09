Elezioni Regionali: Iacobucci (FdI) "Le imprese artigiane sono un valore aggiunto per il nostro territorio"

Massimiliano Iacobucci, candidato al consiglio regionale con Fratelli d’Italia a sostegno di Toti presidente, questo pomeriggio si è recato nella sede sanremese della Confartigianato per aderire al loro documento denominato “#nextliguria - le proposte per la Liguria 2020-2025”



“Le imprese artigiane sono un valore aggiunto per il nostro territorio - ha detto Iacobucci - è proprio per questa ragione che vanno sostenute. È importante semplificare la burocrazia, incentivare la competività, ridurre la pressione fiscale e mettere le microimprese al centro”.