#alvoto – Sara Serafini (Fratelli d’Italia): “Bisogna ridare la speranza a chi è deluso e non vuole più andare a votare”

“Il voto per le regionali è di carattere sia amministrativo sia politico” ha detto Sara Serafini che ha sottolineato l’importanza di recarsi alle urne.

"Il voto per le regionali è di carattere sia amministrativo sia politico, quindi ha un’importanza maggiore rispetto alle elezioni nazionali stesse, perché si eleggono amministratori che portano le istanze del territorio all’Ente Regione che poi legifera sul territorio”. Lo ha dichiarato Sara Serafini, candidata al consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia per Giovanni Toti Presidente, ospite della puntata odierna di #alvoto condotta da Federico Marchi. “La Regione è un Ente Istituzionale che incide un po’ di più sulla vita del cittadino – ha detto - E’ quindi importante che le persone vadano a votare, esercitando questo diritto e dovere in maniera convinta. Durante la campagna elettorale ho incontrato persone che hanno detto di aver smesso di votare, questa è una cosa sicuramente non positiva. Bisogna ridare la speranza a chi è deluso e non vuole più andare a votare. Io ci metto sempre la faccia perché se si è dentro le cose e si cerca di capirle, un cambiamento si riesce a fare. Questo è un mio invito a tutti ad impegnarsi e a fare la propria parte”. Sara Serafini ha poi parlato della riapertura delle scuole, con l’organizzazione post Covid e le varie problematiche che si sono presentate. Infine una riflessione sull’Amministrazione Regionale uscente del Presidente Giovanni Toti e sul partito di Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni. Guarda l’intervista integrale:

