Problemi tecnici all’IPSIA ‘Marconi’: studenti senza lezioni online in attesa del ritorno in classe

Nelle ultime ore alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni dalle famiglie dei ragazzi che frequentano l’IPSIA ‘Marconi’. In attesa dei lavori che la Provincia deve effettuare per la sistemazione degli spazi interni all’istituto di Sanremo, alcune classi avrebbero dovuto iniziare le lezioni con la didattica a distanza in attesa di ritornare tra i banchi. Ma le lezioni sono saltate per via di problemi tecnici sulla linea con il comprensibile fastidio da parte delle famiglie che attendevano il ritorno tra i banchi dopo oltre sei mesi.

“Si tratta di un guasto Telecom, lo abbiamo immediatamente segnalato e stanno intervenendo per la riparazione - spiega alla nostra redazione la dirigente Daniela Pistorino - non è un problema derivante dalla scuola”.

Ora non resta che attendere l’intervento risolutivo della Telecom per permettere agli studenti di poter fare lezione online. Il tutto aspettando che la Provincia esegua i lavori che consentiranno agli studenti di rientrare in classe in sicurezza.