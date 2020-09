Sanremo: pannello solare finisce sull'asfalto in corso Cavallotti, centauro rischia di cadere (Foto)

Pannello solare finisce sulla carreggiata in corso Cavallotti e uno scooter rischia di scivolarvi sopra. E’ accaduto oggi pomeriggio ad un centauro che, fortunatamente, non è caduto e non si è ferito.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha rimosso il pannello, evitando pericoli ulteriori. Gli agenti hanno anche verificato se nei dintorni ci fossero installazioni da cui si fosse staccato quel grosso elemento, ma la ricerca ha dato esito negativo.

E' più probabile che sia stato perso dal carico di qualche autocarro in transito. Di fatto quanto capitato poteva avere serie conseguenze per i veicoli circolanti sulla via che è estremamente trafficata.