Sanremo: le prime parole di Faraldi dopo la nomina “Scelta nel segno della continuità. Sindoni? Ne uscirà a testa altissima” (Video)

Da poche ore Giuseppe Faraldi è il nuovo assessore a Sport, Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo. Prende il posto del dimissionario Alessandro Sindoni.

Una scelta nel segno della continuità per l'amministrazione Biancheri che ha così puntato su un uomo da sempre vicino al progetto del primo cittadino e che, da mesi, lavorava al fianco del proprio predecessore. Sono molte le sfide che ora attendono Giuseppe Faraldi che, però, per il momento preferisce concentrarsi sui primi impegni del nuovo incarico.

“Vivo una sensazione di incredulità, mi sento frastornato - ha dichiarato ai nostri microfoni Giuseppe Faraldi - è un'occasione importante anche se giunta a seguito di una vicenda spiacevole che ci ha segnati tutti, perdere un assessore come Alessandro Sindoni è un grosso danno per l'amministrazione comunale”.

“Mi sento di proseguire in continuità con quanto fatto da Sindoni - ha aggiunto Faraldi - è stato un lavoro che ha portato tanto, basti pensare al palco di piazza Colombo. Mi confronterò con gli uffici e vorrei proseguire su questa strada. Con il sindaco Biancheri c'è grande fiducia reciproca, l'incarico che mi è stato affidato è un posto importante ma anche scomodo e spero di farlo nella maniera migliore possibile”.

“Ho vissuto male questi giorni - conclude - tutti sanno della mia vicinanza a Sindoni, la sua è una decisione che rispetto e farà in modo che lui ne esca a testa altissima facendo valere le proprie ragioni nelle sedi opportune per fare in modo che non si vengano a ricreare situazioni del genere”.

Le prime dichiarazioni di Giuseppe Faraldi questa mattina a Palazzo Bellevue