Ventimiglia: è il 51enne di origini piemontesi Robby Nardi la vittima della violenta aggressione sulla passerella Squarciafichi

È il 51enne di origini piemontesi Robby Nardi la vittima della violenta aggressione andata in scena nel pomeriggio di martedì pomeriggio sulla passerella Squarciafichi a Ventimiglia. L'uomo, per motivi che le forze dell'ordine stanno cercando di chiarire, è stato scaraventato nel greto del fiume da un 49enne ungherese al momento in carcere con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, al momento dell'aggressione, era privo di documenti, motivo per il quale sono serviti alcuni giorni per procedere all'identificazione. Al momento Robby Nardi si trova ancora ricoverato all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure per via delle gravi ferite riportate nella caduta.

Robby Nardi, nato a Canelli nel 1969, attualmente risiede in Francia a Roquebrune Cap Martin in 6 Rue Victor Hugo. La Polizia ne ha diffuso le generalità per fare in modo che chiunque avesse notizie su di lui possa comunicarle al commissariato di Ventimiglia chiedendo del Responsabile Squadra Investigativa (telefono 0184-23821). La vicenda, infatti, ha ancora toni poco chiari. Da capire sia il motivo dell'aggressione che i dettagli della conoscenza tra i protagonisti dell'episodio.