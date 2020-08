Sanremo: migliorano le condizioni della 34enne di Chivasso investita in corso Matuzia

Migliorano le condizioni di salute di Samanta Bersani, 34 anni, originaria di Chivasso investita da un'auto sulle strisce pedonali in corso Matuzia nella notte tra venerdì e sabato a Sanremo.



Stava attraversando insieme ai figli quando una vettura, condotta da una donna della zona, l'ha travolta. Ieri è stata svegliata dal coma farmacologico. In seguito all'incidente era stata ricoverata presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Borea di Sanremo. Meno gravi, per fortuna, le ferite riportate dai figli della 34enne.