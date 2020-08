Un altro lettore, Giorgio Mantovani ci ha scritto in merito all'incarico vacante di vicesindaco a Sanremo, dopo le dimissioni di Alessandro Sindoni.

"Mi associo totalmente al suggerimento inoltrato dal lettore Crespi (LINK) in ordine alla sostituzione del dimissionario dalla carica di vice-sindaco sia per la persona designata che per i contenuti sottolineati : Costanza Pireri é la persona giusta".