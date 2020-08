Sanremo: dimissioni di Sindoni, lettore suggerisce il nome di Costanza Pireri per l'incarico vacante

Dopo le dimissioni del vice sindaco Alessandro Sindoni, un lettore, Massimo Crespi, ha voluto offrire un suggerimento per gli scenari futuri sull'incarico ora vacante.



"Preso atto delle dimissioni del vice sindaco avvocato Alessandro Sindoni e lasciando alle sedi opportune il seguito della vicenda, mi permetto di suggerire una soluzione al problema: perché non sostituire il dimissionario con la signora Costanza Pireri? Naturalmente se lei ritiene di poter e volere la carica. In passato ha dimostrato di essere adatta e qualificata per l'incarico. Persona gradevole e gentile che ha sempre unito agli "sforzi diplomatici " un sorriso ed una carezza. Potrebbe essere una soluzione che mi permetto di suggerire al sindaco ed al consiglio comunale, e se la signora Pireri accettasse, gli auguri di un buon lavoro".