Elezioni regionali: Ferruccio Sansa “Perché privatizzare l'elisoccorso?” (Video)

Nella sua visita al complesso aeroportuale di Villanova d'Albenga, il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa, si è recato anche nell'area che ospita i velivoli del Vigili del fuoco, dove ha incontrato alcuni rappresentanti sindacali. Si è parlato della privatizzazione del servizio di eliambulanza, appaltato dalla Regione al società Airgreen.

Sansa ha commentato l'incontro con un ricordo: “Rinaldo Enrico era una di quelle persone di cui non dovremmo dimenticarci. Era un maggiore dei Vigili del fuoco che con il suo elicottero, il minuscolo "Libellula" ha salvato centinaia di persone in Liguria. Nel 1973 morì proprio facendo il suo lavoro, inabissandosi nel mare davanti ad Arenzano. È stato uno dei padri del servizio di elisoccorso dei Vigili del fuoco in Liguria, cui noi dobbiamo tutti tantissimo. Ora quel servizio è un'altra fetta di servizio pubblico che va al privato perché così ha deciso la Regione, malgrado qui ci siano le competenze, i piloti, tra i migliori, i meccanici. C'è tutto, anche un nuovo elicottero Agusta appena arrivato, perfetto per questo compito. Perché dobbiamo privatizzare anche questo?”.