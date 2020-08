Domani sera a Vallecrosia va in scena “Decamerone 2020, ovvero racconti e musica una notte estiva”

“Decamerone 2020, ovvero racconti e musica una notte estiva” sarà di scena domani alle 21.15 a Vallecrosia. L'evento si svolgerà nella piccola arena pattinaggio, tra i giardini, in pieno centro.



Un Decamerone che è stato ideato da Lilia De Apollonia e sarà recitato dagli attori del suo circolo, il Reading & Drama. Lilia ha ideato lo spettacolo durante il lockdown, traendo spunto dal capolavoro del Boccaccio, che parla di novelle raccontate da giovani isolati, in quarantena; da qui parte e si chiude lo spettacolo, un tema attuale , la pandemia e il lockdown forzato, poi sono autori del novecento il vero contenuto del recital. Musiche dal vivo per il giovane artista sanremese Carlo Ormea, voce e polistrumentista, che alternerà ai momenti teatrali note e motivi come un emozionante filo conduttore.



Gli attori del gruppo Reading & drama, con Lilia regista, ed anche attrice, sono: Paola Giolli, Enza Manna, Graziella Tufo, Marco Corradi, Toto Visconti, Jacopo Colomba, Varie le atmosfere rievocate: appuntamento domani, alle 21.15, nel giardino, centralissimo, dell'arena pattinaggio; per le norme covid per la capienza limitata occorre essere puntuali.



“Grazie al Comune di Vallecrosia che ha fatto sì che il recital potesse aver luogo - dichiarano gli organizzatori - dopo le loro serate private di successo nel bel giardino pensile Galleani Biancheri di Ventimiglia. Questo evento teatrale è l'unico per Vallecrosia, come lo era stato per Ventimiglia, ma qui il Comune lo ha inserito nel calendario cittadino”.



Entrata libera. Obbligo di dover usare la mascherina se si è vicini a persone o gruppi. I testi sono stati riscritti da Lilia da Boccaccio, Calvino, Benni, Neruda. Una serata per sottolineare l'amore per il teatro di molti e nel caso specifico di Lilia e soci, ad entrata libera come sempre per il gruppo, alcuni con lei da 12 anni. Il Comune vallecrosino ha dimostrato, rispetto ad altri municipi, sensibilità per la cultura, in questi mesi penalizzata moltissimo, ed il circolo lo ringrazia.