Domani al via “Imperia a Tappe”. Sabato evento collaterale con il campione Gabriele Abate

Tutto pronto per la 16° edizione di “Imperia a Tappe” in programma da domani a domenica. Come da tradizione sono previste tre tappe: la prima domani da Lingueglietta a Cipressa, sabato dal Santuario di Pantasina fino al laghetto di Lucinasco, e domenica l’ultima frazione di 10 Km sul lungomare di Imperia tra il porto ed il parco urbano.

Il comitato organizzatore, guidato dal presidente del Club Marathon Imperia William Stua, comunica di aver già ricevuto più di 100 iscrizioni alla gara. La manifestazione sportiva sarà svolta seguendo alcune accortezze di sicurezza anti covid-19.

Non mancherà un evento collaterale che si preannuncia di grande interesse per tutti gli appassionati di corsa. Sabato pomeriggio, alle ore 17:30 presso una sala dell’hotel Robinia, è prevista una conferenza di Gabriele Abate (già vicecampione del mondo ed europeo di corsa in montagna) che riguarderà le differenze di allenamento tra la corsa su strada, il trail running e la corsa in montagna.

Per iscriversi e per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.imperiacorre.it oppure telefonare al numero 347/4059559.