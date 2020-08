Al via oggi la 7ª edizione del Bordighera Book Festival, alle 16.30 l'inaugurazione

Al via la 7ª edizione del Bordighera Book Festival. Da oggi a domenica in corso Italia l'evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, il patrocinio del Comune di Bordighera e della Regione Liguria. Orari: giovedì 16.30 - 23; venerdì e sabato 10 - 23; domenica 10 - 20.

Il Bordighera Book Festival è inserito nel programma ufficiale degli Eventi d'Estate 2020 di Bordighera e nel Calendario Fieristico Italiano e si svolgerà in Corso Italia radunando case editrice da tutto il territorio italiano per proporre le nuove proposte editoriali.

Oltre all'area espositiva si svilupperà un settore riservato agli incontri letterari con ospiti locali e di fama nazionale ed internazionale intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri letterari si svolgeranno presso appositi spazi allestiti davanti ai locali dislocati sulla via (Buga Buga e Milleluci).

Programma della prima giornata che inizia con il taglio del nastro alle 16.30:

16.30 corso Italia apertura stand case editrici

16.30 spazio amici di Luis, laboratorio a cura di Robirò "Siamo gatti come Mix" (16.30 - 22.30)

17 Milleluci Alberto Cenci presenta "E tutto questo per quale ragione?" Romanzo di Gabriele Di Giovanni. Andata & ritorno editrice

17 Buga Buga Giorgio Cesati Cassin "Uno scrittore e un libertino a Bordighera" La Vita Felice

17.45 Milleluci Marvi Del Pozzo “La logica delle nuvole” La Vita Felice

18 Buga Buga Renato Ronco “Carriere spezzate” Edizioni Ephedis

18.30 Milleluci Ugo Moriano “L’Angelo del dolore” Coedit edizioni

18.45 Buga Buga Gabriele Moroni “Fausto Coppi. Non ho tradito nessuno” Neri Pozza

19.15 Milleluci Chiara Mazzocchi "La conoscenza senza consapevolezza è inutile" Incontro/Conferenza con l'artista

21 Giardini PalaParco Veronica Pivetti “Per sole donne” Mondadori

Notizie dettagliate e sinossi dei libri su:

http://www.bordigherabookfestival.it/?it/bbf/autori/autori-2020/gli-autori-dell-edizione-2020/&q=r2cd3ru1Cms%3D

Mostre in corso Italia:

"La conoscenza senza consapevolezza è inutile" mostra fotografica a cura di Chiara Mazzocchi

“Intervallo” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

“Aiutaci ad aiutarli...” a cura dell’Associazione Randagi Fortunati di Ventimiglia



Laboratorio ed animazione per bambini

“Gli amici di Luis” 4 giorni di divertimento per ricordare il grande Luis Sepúlveda a cura di Robirò (16.30 – 22.30)

“Siamo gatti come Mix” ….per tirare fuori il gatto che c’è in ognuno di noi

Parcheggi:

Piccola velocità (accesso da Via S.Antonio)

Stazione Ferroviaria (Piazza Eroi della Libertà)

Parcheggio Tennis Centro (accesso da Via Quintino Sella)

Parcheggio interrato Via Canova

Parcheggio Giardini Monet



Per ulteriori informazioni:

Ufficio stampa: Paola Savella

338/7338321 – info@espansioneeventi.it - info@bordigherabookfestival.it

sito dedicato: www.bordigherabookfestival.it

FB Gruppo Bordighera Book Festival

