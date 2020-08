Ventimiglia: l'attacco del PD al sindaco Scullino “Rimbalza sugli altri i problemi che poteva affrontare a suo tempo”

“Lo sport del Sindaco Scullino è quello di rimbalzare sugli altri problemi che poteva benissimo affrontare lui a suo tempo”. Con queste parole il circolo del Partito Democratico di Ventimiglia va all'attacco del sindaco Gaetano Scullino in merito alla polemica sullo spazzamento in città.



“Dice il Sindaco che questo avverrà, secondo il capitolato predisposto dalla precedente Amministrazione, sei giorni su sette nei mesi da settembre a giugno e il costo sarà addossato alla cittadinanza in bolletta - aggiungono dal PD ventimigliese - dimentica, però, di dire che quel progetto la sua Amministrazione non lo ha nemmeno guardato quando, l’anno scorso, si è insediata e alla prima riunione dell’Assemblea di bacino ha dichiarato che non sarebbe entrato nel merito altrimenti si sarebbe perso ulteriore tempo. Niente di più sbagliato sindaco Scullino. Era proprio quello il momento per correggere il tiro e rimediare, se se ne fosse reso necessario, agli eventuali errori progettuali della precedente Amministrazione. Questo non lo avete fatto e ora scaricate ipotetiche colpe su chi vi ha preceduto, guarda caso proprio a ridosso delle elezioni regionali”.



Concludono i 'dem' ventimigliesi: “Se il Sindaco Scullino si fosse letto il progetto avrebbe visto, invece che le zone di spazzamento sono state portate dalle precedenti e fallimentari 11 zone a 15, con la copertura di tutto il territorio, in particolare quello che, a detta degli operatori ecologici che ci lavorano ogni giorno, è di difficile pulizia e di dimensioni esagerate rispetto al precedente Capitolato. Perché è vero che nel centro cittadino i passaggi avvengono anche la , ma è anche vero - e il Sindaco lo sa benissimo perché il precedente appalto lo ha predisposto lui - che le lamentele del mancato spazzamento di tutte le zone al di fuori del centro cittadino se le è sorbite il Sindaco Ioculano: da Roverino a Nervia, a Latte alle frazioni che, ancor oggi, continuano a lamentare questo aspetto problematico. Sono convinto pure che il Sindaco di Ventimiglia, ma anche l’Amministrazione di Bordighera, non abbiano capito che da quando partirà il nuovo appalto il servizio dovrà essere svolto in modo comprensoriale e i “campanili” dovranno essere finalmente abbattuti. Altrimenti, caro Sindaco Scullino, non si andrà da nessuna parte! E la colpa non sarà certo del progetto e del Capitolato dell’appalto, ma degli amministratori che non credono a questo nuovo modo di gestire la cosa pubblica. E allora dica chiaramente ora ciò che vorrà fare e non dopo, quando oramai i giochi saranno fatti. Blocchi ora la gara che sta giungendo al termine e proponga ciò che lui crede sia meglio fare per la città se ne è capace”.