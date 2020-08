Elezioni regionali: presentati i candidati del collegio imperiese per “Base costituzionale”

Si sono positivamente concluse, nelle sedi istituzionali preposte, le operazioni relative all’esame della presentazione della lista civica “Base Costituzionale”, in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. I candidati ammessi nella circoscrizione elettorale di Imperia sono: Stefania Asplanato, Eleonora Serrati, Cristian Pintus e Pierluigi Gallia.

“Base Costituzionale non è collegata ad alcun partito e pone al centro del suo programma politico i beni comuni ed i diritti dei cittadini, come definiti dalla nostra Costituzione - dicono i promotori - tra i 10 punti del manifesto elettorale, anche lo stop al 5g, il nuovo standard della tecnologia di telefonia mobile, fino a che non vi saranno evidenze scientifiche inoppugnabili sulla sua innocuità, applicando il principio di precauzione per prevenire i rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l’ambiente. Mobilità sostenibile, cura degli anziani, valorizzazione agricola del territorio ed inserimento lavorativo delle generazioni più giovani: questi sono altri importanti obiettivi dell’azione politica di Base Costituzionale”.