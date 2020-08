Elezioni a Perinaldo: presentata la lista del candidato sindaco Mauro Agosta

E' ufficiale, ecco l'elenco dei candidati della lista "Perinaldo 2.0". A darne notizia Mauro Agosta, candidato sindaco di Mariano Comense (CO), nato il 26 novembre 1964, vive a Perinaldo, è un artigiano e un pittore



Questi gli altri membri del gruppo a sostegno:

Giuseppe Luppino - Ventimiglia 16.11.1977 - Perinaldo - Dott. in giurisprudenza Resp. Tributi. Elet. Dem. Comune Soldano



Loris Fogliarini - Torino 04.06.1993 - Negi di Perinaldo - Coltivatore diretto e Rapper



Dino Molinari - San Biagio della Cima 20.02.1943 - Perinaldo - Pensionato



Erica Pagni - Milano 04.04.1970 - Perinaldo - Coltiv. diretta e Addestratrice



Andrea Gramagna - Sanremo 24.06.1973 - Suseneo di Perinaldo - Operaio

Serena Balbis - Bordighera 15.06.1988 - Negi di Perinaldo - Parrucchiera

Valentina Agosta - Bordighera 29.09.1991 - Perinaldo - Dott.sa in Conservazione dei beni culturali

"E' con grande soddisfazione che dopo il nulla osta della Commissione Elettorale, pubblico l'elenco dei Candidati che compongono la lista di Perinaldo 2.0. Un enorme grazie a tutti loro ma concedetemi di farne uno particolare a mia figlia, sempre schiva a certe situazioni ma che questa volta ha deciso di schierarsi. Sarà bellissimo averla al mio fianco in questa avventura non solo per le sue competenze specifiche ma anche perchè sarà il mio personale freno a mano e chi mi conosce sa che questo sarà un vantaggio" - ha commentato il candidato sindaco Mauro Agosta.