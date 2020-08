Grande partecipazione di pubblico ieri sera per il concerto di Monia Russo in piazzale Chierotti ad Arma di Taggia.

Nel rispetto delle norme vigenti tanti residenti e turisti hanno assistito all'esibizione della cantautrice ponentina, nota anche al grande pubblico per le sue presenze al Festival di Sanremo. L'evento organizzato dal Comune di Taggia ha centrato nel segno.

Riviviamo le emozioni della serata nella fotogallery curata dal nostro Tonino Bonomo.