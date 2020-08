Coronavirus: riscontrati quattro nuovi casi oggi nel Principato di Monaco

Quattro nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati rilevati oggi nel Principato di Monaco che porta il bilancio a 106 residenti colpiti dal coronavirus e a 48 di non residenti.



Per quanto riguarda le persone in cura presso il CHPG, un paziente è in terapia intensiva e altri due sono ricoverati. Ad oggi il totale di guariti sale a 83 pazienti tra i residenti e di 33 tra i non residenti. 18 sono invece le persone seguite a domicilio dal servizio che supporta le persone con pochi sintomi e che sono invitate a rinchiudersi a casa.