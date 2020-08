Con Magdi Allam e Stop Islam, Riva Destra (Fratelli d'Italia) apre la campagna elettorale in Liguria

Sabato 22 e domenica 23 agosto, Riva destra 'esordisce' in Liguria a sostegno di Fratelli d'Italia con due iniziative a La Spezia e Sanremo, ove l'ospite d'onore sarà il giornalista e scrittore Magdi Cristiano Allam. "Anche in Liguria - affermano Fabio Sabbatani Schiuma, Angelo Bertoglio e Alfio Boschi- rispettivamente segretario nazionale, vicesegretario e portavoce del movimento federato a Fratelli d'Italia - come nelle altre regioni impegnate nel voto di settembre, non faremo mancare il nostro sostegno, anche elettorale, al progetto di Giorgia Meloni. Siamo orgogliosi – continuano - di aver affidato il nostro coordinamento regionale ad Andrea Marrone, presidente del Movimento Conservatore Stella d'Italia, il quale ci rappresenterà sul territorio ligure con capacità, lealtà e onore, stelle comete del nostro agire come comunità militante".

"Il primo appuntamento si terà sabato 22 agosto a La Spezia, presso il Bistro del Bastione, in via del Torretto 4, alle ore 18.30. Interverranno Sauro Manucci, candidato al Consiglio Regionale della Liguria per la provincia di La Spezia e Davide Parodi, Portavoce provinciale di Fratelli d'Italia. Il secondo appuntamento sarà domenica 23 agosto a Sanremo, presso la terrazza del ‘Rolling Stone Cafe’ in via del Castillo 17, alle ore 21.00. Interverrà l’amico fraterno e da sempre sulla Riva Destra Gianni Berrino, Assessore uscente al turismo, trasporti e lavoro della regione Liguria e candidato nelle file di Fratelli d'Italia per la provincia di Imperia Entrambi gli appuntamenti saranno presentati dal neo coordinatore regionale di Riva Destra Andrea Marrone e vedranno Magdi Cristiano Allam, presentare il suo libro ‘Stop Islam’.