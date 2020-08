alvoto – Enrico Ioculano (PD): “Serve una seria programmazione dei fondi per aiutare l’agricoltura e riavvicinare i giovani”

Proseguono gli incontri settimanali di Enrico Ioculano, candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Ferruccio Sansa Presidente, per parlare dei temi importanti per lo sviluppo del ponente ligure. Questa sera, alle ore 19:30, l’appuntamento si terrà a Dolceacqua (vedi foto a fondo articolo) e sarà dedicato all’agricoltura. “La nostra è un’analisi critica su come si sia sviluppato l’approccio della giunta Toti al tema dell’agricoltura, a partire da come siano stati utilizzati i fondi del PSR. La Liguria è forse la peggiore in Italia come risultati” ha detto Enrico Ioculano nella nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“I fondi sono stati liquidati in percentuali molto ridotte – ha spiegato - La programmazione in corso 2020/2027 è in ritardo e non esaudisce le esigenze del territorio, i risultati sono deludenti, per questo siamo particolarmente preoccupati. L’obiettivo è quello di lavorarci immediatamente con la futura giunta, sedendosi intorno ad un tavolo con le associazioni di settore per programmare l’utilizzo dei nuovi fondi. Anche per i giovani i fondi stanziati spesso non hanno avuto i risultati sperati perché insufficienti o utilizzati male. Una delle nostre scommesse è quella di riavvicinare i giovani all’agricoltura, facendo in modo che abbiano un futuro in questo settore. Quindi non si possono sprecare queste risorse. Aiutare l’agricoltura contribuisce anche a salvaguardare il territorio. Spesso andare incontro alle esigenze dei Comuni serve infatti alla comunità per vivere in sicurezza sui loro territori”.

Guarda l’intervista integrale: