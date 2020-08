La Marco Balestreri Management punta sull'influencer Yelena Dahlia

La Marco Balestreri Management ha siglato un accordo in esclusiva con Vanessa D'Acquisto in arte Yelena Dahlia, una delle influencer milanesi più discusse dell'ultimo periodo, socia della Swamy Agency e modella che si ė messa sui social da 5 anni per gioco come fanno milioni di ragazze ma che sta 'esplodendo' in questo periodo con una crescita esponenziale pazzesca su Instagram passando dai 50.000 follower prima del periodo del look down agli attuali 150.000 circa.