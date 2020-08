Imperia: questa sera appuntamento con il prof. Vittorio Coletti nella piazzetta di via Antica dell’Ospizio

Appuntamento con la cultura questa sera alle 21.15 nella piazzetta di via Antica dell’Ospizio, a Imperia Oneglia. Vittorio Coletti, professore emerito di Storia della lingua italiana nell'Università di Genova, risponderà alle domande dell'associazione "Apertamente" sul suo lavoro di linguista, sulla lingua italiana di ieri e di oggi e sull'attività dell’Accademia della Crusca, di cui fa parte ed è uno degli componenti più in vista.



Coletti, classe 1948, nato a Pontedassio, ha insegnato anche alle università di Trento e Nizza oltre che Genova. E' considerato il maggiore esperto italiano (con Luca Serianni) di linguistica dopo Francesco Sabatini con il quale ha realizzato il monumentale Dizionario della lingua Italiana (edito nel 1997). Ha scritto oltre venti libri non solo di linguistica ma anche sull'opera lirica italiana di cui è cultore e appassionato. Dal 2012, il Collegio Accademico della Crusca lo ha eletto membro del Consiglio direttivo. E, nell'Accademia della Crusca, svolge varie funzioni. Compresa quella di rispondere a quesiti sulla lingua italiana. Pur potendo ancora insegnare, nel giugno 2017, Coletti ha abbandonato l'università optando per la pensione a seguito della burocratizzazione del sistema universitario. Molto apprezzata anche la sua attività giornalistica. È padre di Giovanni, geologo.