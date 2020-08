Imperia: da questa sera, tre serate in compagnia della filoanimazione di Gianni Rossi

Proseguono i Giovedì sul porto di Oneglia in filo diffusione musicale su tutta Calata Cuneo con Gianni Rossi! La città è invitata a vivere. La serata, ribattezzata da Rossi in Filo Animazione, è realizzata con i locali e ristoratori di Calata Cuneo.

"Di fatto - spiega Rossi - una grande area musicale tutta da vivere come non mai, con una prima parte molto soft per permettere di cenare coccolati e una seconda con successi italiani e stranieri dagli anni 70 ad oggi che non mancheranno di far cantare tutta la banchina!



Gli appuntamenti in banchina son tre: giovedì 20, 27 agosto e 3 settembre dalle ore 20.30.



Un grazie speciale al comune di Imperia, alla Go Imperia e alla capitaneria di porto per la disponibilità e collaborazione alla realizzazione della serata".