Ferragosto e commercio a Sanremo: Di Baldassarre "Viviamo tra gioia di vedere tanti turisti e terrore per gli assembramenti" (Video)

Ferragosto e, anche se in un giorno di festa non è ancora tempo di bilanci, abbiamo cercato di capire come sta andando il settore economico di Sanremo, con il presidente della Confcommercio Andrea Di Baldassarre.

Una situazione per certi versi paradossale, visto che di turisti a Sanremo ce ne sono davvero tanti e con i commercianti un po’ impauriti per gli assembramenti. “Non ci si aspettava una riapertura del genere – ha detto - perché ci sono attività che non lavorano. Ma, fortunatamente, la gente c’è in città e dimostra che Sanremo ha il suo appeal con il clima e i suoi negozi. Non dimentichiamo che, come nei momenti di crisi vissuti anche nel 2008, vengono utilizzate molto le seconde case con turisti che, senza l’emergenza Covid, sarebbero magari andati altrove”.





“Per noi è importante – termina - perché si poteva pensare di avere paura e l’ansia di avere troppa gente. Questo è un dato che fa capire la situazione, perché gli stessi commercianti, come bar, ristoranti e le discoteche hanno il terrore di vedere troppa gente. Un problema che, ad oggi, per fortuna o purtroppo abbiamo”.