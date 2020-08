Cervo: ieri sera Danilo Rea ha riportato la grande musica jazz sul Sagrato dei Corallini (Foto)

Danilo Rea ha riportato ieri sera il jazz a Cervo sul Sagrato dei Corallini in uno show dinamico in cui l’improvvisazione è stata protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire.

Danilo Rea trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera. Nato a Vicenza ‘quasi per caso’, Danilo Rea è romano, ma non d’adozione. La sua storia nasce a Roma, tra le pareti di casa sua, dove l’incanto per i vecchi vinili di Modugno è più forte di qualsiasi divertimento: il vero gioco è suonare il piano, il vero incanto è la musica, il vero sogno è la melodia, il vero abbandono è nell’armonia. E la passione diventa studio al Conservatorio di Santa Cecilia, dove si diploma in pianoforte con il massimo dei voti e dove insegna jazz fino al 2017.

Il concerto di ieri si è svolto in collaborazione con Club Tenco e, come tutti gli appuntamenti del cartellone, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. La Croce d’Oro di Cervo ha attivato il servizio di accompagnamento diversamente abili. A partire da un’ora prima dello spettacolo e fino a fine serata, i volontari si sono messi a disposizione in Piazza Castello, con mezzi adeguati, per agevolare l’accesso.

(Foto di Marcello Nan)